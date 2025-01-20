В РСМД оценили эффективность западных санкций

Соединенные Штаты и Бельгия практически исчерпали возможности своих антироссийских санкций, они явно уперлись в потолок. Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, передает РИА Новости.

По его словам, антироссийские санкции уже не играют ограничительной или сдерживающей роли для страны. Он добавил, что экономика РФ быстро перестроилась под обстоятельства и набирает темпы роста.

«Да, Трамп, придя к власти, будет вводить санкции против России в рутинном, скажем так, порядке. Надо подписать очередную порцию ограничительных мер в отношении РФ – подпишет», — заявил Тимофеев.

До этого лидер турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек заявил, что санкции, введенные в отношении России, сыграли против интересов самих США. По его словам, американская сторона находится в экономическом кризисе и это признают ведущие мировые экономисты.

17 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с приходом Дональда Трампа к власти в США начнется новая эпоха, Евросоюзу пришло время «выкинуть санкции в окно» и установить отношения с Москвой без них.

Ранее премьер Британии заявил о «колоссальном стратегическом провале» России.