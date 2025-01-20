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В Турции заявили о потраченных впустую деньгах США для Украины

Политик Перинчек: деньги США, выделенные для поддержки Киева, потрачены впустую
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Depositphotos

Финансовая помощь США, выделенная для поддержки Украины, потрачена впустую из-за создания нового уклада мира на фоне военных успехов российской стороны. Об этом в интервью РИА Новости заявил лидер турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек.

«Мир на Украине прежде всего нужен самим США. Так как конфликт на Украине привел к тому, что санкции, введенные в отношении России, сыграли против интересов самих США. США перед сложной экономической ситуацией, имеются долги. Это признают ведущие мировые экономисты», — заявил он.

По словам политика, Соединенные Штаты находятся в экономическом кризисе. Главной причиной этого является желание американской стороны доминировать на мировой арене. Он отметил, что экономический центр сдвинулся в сторону Евразии. Перинчек подчеркнул, что США на данный момент не могут стать «жандармами мира».

До этого канцлер Германии Олаф Шольц выразил сомнение в том, что до досрочных парламентских выборов в стране, назначенных на 23 февраля, удастся принять решение о выделении Киеву дополнительного военного пакета на сумму €3 млрд.

Позже украинская журналистка Диана Панченко призвала немецкие власти проверить, куда ушли переданные Европой Украине деньги. По ее словам, после проверки немецкая сторона захочет ввести санкции против украинского лидера Владимира Зеленского.

Экс-советник Пентагона призвал Трампа немедленно прекратить поддержку Киева.

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