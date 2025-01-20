В Канаде пообещали дать ответ Трампу

Кандидат в премьер-министры Канады с украинскими корнями Христя Фриланд официально начала свою предвыборную кампанию, она назвала себя лучшим кандидатом для противостояния с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg.

Фриланд пообещала бороться за свою страну, в том числе с помощью ответных пошлин для оказания экономического давления на Соединенные Штаты.

Политик заявила, что если США ударят по Канаде, то Оттава даст сдачи.

Фриланд заверила, что введет ответные меры «доллар за доллар» на американские пошлины и они нанесут самый большой торговый удар, с которым когда-либо сталкивались США.

По данным агентства, выступление Фриланд неоднократно прерывалась пропалестинскими протестующими, один из которых на некоторое время поднял на сцену палестинский флаг. Позже, под давлением журналиста, политик сказала, что была «осторожно оптимистична» по поводу прекращения огня в секторе Газа.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп перечислил преимущества для Канады после присоединения к США.