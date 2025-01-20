Словакия может наложить вето на помощь украинской стороне. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

«Если [Владимир] Зеленский будет и дальше наносить ущерб национальным интересам нашей страны, Словакия и, возможно, Венгрия будут ветировать помощь Украине», — заявил он.

По его словам, власти Словакии при данном решении могут основываться на том, что украинская сторона будет действовать исключительно в своих интересах. Он добавил, что Украина должна вести себя «доверительно» и «помощь должна быть обоюдной».

В ходе этого же интервью Гашпар заявил, что европейские страны изменили подход к украинскому вопросу. По словам Гашпара, некоторые представители ЕС поддерживают вступление Украины в объединение, однако выступают против членства страны в НАТО. Он добавил, что украинская сторона не обладает многими требованиями для вступления в Евросоюз.

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