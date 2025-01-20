Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Словакии не исключили прекращение помощи Украине из-за действий Зеленского

Депутат Гашпар: Словакия может ветировать помощь Украине из-за Зеленского
close
Stringer/Reuters

Словакия может наложить вето на помощь украинской стороне. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

«Если [Владимир] Зеленский будет и дальше наносить ущерб национальным интересам нашей страны, Словакия и, возможно, Венгрия будут ветировать помощь Украине», — заявил он.

По его словам, власти Словакии при данном решении могут основываться на том, что украинская сторона будет действовать исключительно в своих интересах. Он добавил, что Украина должна вести себя «доверительно» и «помощь должна быть обоюдной».

В ходе этого же интервью Гашпар заявил, что европейские страны изменили подход к украинскому вопросу. По словам Гашпара, некоторые представители ЕС поддерживают вступление Украины в объединение, однако выступают против членства страны в НАТО. Он добавил, что украинская сторона не обладает многими требованиями для вступления в Евросоюз.

Ранее Трамп поставил крест на главной мечте Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами