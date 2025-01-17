Байден признался, что опасался покушения во время необъявленного визита в Киев

Байден заявил, что опасался покушения во время тайного визита в Киев в 2023 году

Уходящий президент США Джо Байден признался, что опасался покушения на свою жизнь во время необъявленного визита в Киев в феврале 2023 года. Его слова передает телеканал MSNBC.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как он принял решение поехать в зону боевых действий, которая «не контролируется США», глава государства заявил, что не думал, что Россия попытается «свести счеты с американским президентом».

«Я беспокоился, что радикальные элементы на Украине, которые находились под контролем или сотрудничали с русскими, могут попробовать сделать это», — признался Байден.

В связи с этим он подчеркнул, что во время визита в Киев его сопровождали «лучшие люди».

20 февраля 2023 года в Киев прибыл с необъявленным визитом президент США Джо Байден. Это был первый визит американского лидера на Украину с момента начала специальной военной операции. Американский лидер прибыл на Украину из Польши на поезде примерно к 8 утра, он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, совершил прогулку по центру города и пообещал, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.

По данным Bloomberg, в самолете, летевшем из Вашингтона, Байдена сопровождали его советник по национальной безопасности Джейк Салливан, а также два журналиста, давших слово хранить тайну о визите. Отмечается, что за несколько дней до поездки репортеры получили информацию о поездке в электронном письме с темой «Инструкция по прибытию на гольф-турнир».

Ранее стало известно, что визит Байдена на Украину в 2023 году сопровождался «поездом-призраком».