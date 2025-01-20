В США раскрыли ошибку Трампа в урегулировании конфликта на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп подорвал позиции Киева, что стало ошибкой в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил сенатор Ричард Блюменталь в комментарии для The New York Times (NYT).

Сенатор отметил, что позиции Киева были подорваны обещаниями Трампа завершить конфликт за сутки. Однако, по его словам, подобного исхода невозможно добиться «напыщенностью».

«Недостающим звеном в мышлении Трампа является непонимание того, что украинцы достигнут урегулирования только в том случае, если они будут сидеть за столом переговоров с позиции силы. Он фактически подорвал их позиции, и это одна из причин, почему он не достиг решения до своей инаугурации», — сказал Блюменталь.

16 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в 2025 году есть шанс завершить конфликт в случае, если Трамп сможет «надавить» на Россию. Он также заявил о необходимости предоставить Киеву «серьезные гарантии безопасности», которые будут полезны не только Европе, но и станут «сигналом для РФ». По его словам, Москва должна понимать, что «украинцы смогут защитить себя и другие страны» в случае агрессии.

Ранее Трампа упрекнули в равнодушии к условиям урегулирования на Украине.