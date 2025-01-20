Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли ошибку Трампа в урегулировании конфликта на Украине

NYT: Трамп подорвал позиции Киева из-за обещаний урегулировать конфликт за сутки
close
Brendan McDermid/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп подорвал позиции Киева, что стало ошибкой в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил сенатор Ричард Блюменталь в комментарии для The New York Times (NYT).

Сенатор отметил, что позиции Киева были подорваны обещаниями Трампа завершить конфликт за сутки. Однако, по его словам, подобного исхода невозможно добиться «напыщенностью».

«Недостающим звеном в мышлении Трампа является непонимание того, что украинцы достигнут урегулирования только в том случае, если они будут сидеть за столом переговоров с позиции силы. Он фактически подорвал их позиции, и это одна из причин, почему он не достиг решения до своей инаугурации», — сказал Блюменталь.

16 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в 2025 году есть шанс завершить конфликт в случае, если Трамп сможет «надавить» на Россию. Он также заявил о необходимости предоставить Киеву «серьезные гарантии безопасности», которые будут полезны не только Европе, но и станут «сигналом для РФ». По его словам, Москва должна понимать, что «украинцы смогут защитить себя и другие страны» в случае агрессии.

Ранее Трампа упрекнули в равнодушии к условиям урегулирования на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами