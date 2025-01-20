Посол Германии обвинил Трампа в намерении разрушить конституционный порядок в США

Целью избранного президента США Дональда Трампа является максимальное разрушение конституционного порядка в стране. Об этом, ссылаясь на конфиденциальный доклад посла ФРГ в Вашингтоне Андреаса Михаэлиса, сообщает Reuters.

По мнению дипломата, политика Трампа будет направлена на максимальную концентрацию власти в руках президента в ущерб конгрессу и штатам. Кроме того, избранный глава государства хочет лишить независимости правоохранительные органы и СМИ и дать право крупным технологическим компаниям участвовать в управлении страной.

Михаэлис выразил опасение, что Верховный суд США позволит Трампу реализовать свои планы.

Посол также предположил, что в Соединенных Штатах будет пересмотрена первая поправка к конституции, которая гарантирует свободу слова. Михаэлис подчеркнул, что Трамп и его сторонник мультимиллиардер Илон Маск уже принимают меры против не сотрудничающих с ними медиакомпаний.

18 января в центре Вашингтона несколько тысяч человек вышли на протест против инаугурации Трампа.

Ранее Байден назвал угрозу для демократии в США.