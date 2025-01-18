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В центре Вашингтона собрались тысячи противников Трампа

В центре Вашингтона тысячи людей вышли на протест против инаугурации Трампа
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Amanda Perobelli/Reuters

В Вашингтоне несколько тысяч человек, в основном женщин, собрались на протестную акцию против инаугурации следующего президента США Дональда Трампа, передает Reuters.

Как отмечает агентство, этот митинг гораздо менее масштабный, чем акции против его первого вступления в должность в 2017 году. В этот раз участники мероприятия, несмотря на дождь, собрались в парке Франклина и еще двух парках поблизости от Белого дома. Они будут двигаться до мемориала Линкольна. На месте присутствуют полицейские, чьи машины курсируют около мест скопления людей с включенными мигалками.

Reuters уточняет, что лозунги протестующих связаны с проблемами демократии, иммиграцией, гендерными вопросами и телесной автономией (представляет собой контроль и свободу выбора в решениях, касающихся собственного тела без внешнего принуждения).

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее в США начался переполох из-за переноса инаугурации Трампа.

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