В Запорожской области заявили о планах подать иск против Украины

Власти Запорожской области намерены подать судебный иск в отношении Украины, в рамках которого планируется взыскать ущерб от действий Киева. Об этом ТАСС заявил председатель законодательного собрания региона Виктор Емельяненко.

«Конечно, мы будем это делать. Крымчане создали прецедент, подготовили почву для нас. За издевательства над жителями региона киевская власть, которая еще и называет жителей российского региона своими гражданами, должна быть наказана», — сказал председатель.

Емельяненко добавил, что юридическая подготовка решения вопроса начнется в скором времени.

В ноябре прошлого года Верховный суд республики Крым признал право крымчан на компенсацию из-за энергетической блокады полуострова со стороны Украины. За жителями полуострова признано право на возмещение морального вреда, причиненного вследствие нарушения «права на жизнь и здоровье» в результате ограничения украинской стороной подачи энергетических ресурсов.

Ранее в Германии призвали Украину заплатить за ущерб после подрыва «Северных потоков».