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Опрос в Японии показал, что 72% японцев опасаются предстоящего правления Трампа

«Иомиури»: 72% японцев опасаются предстоящего президентства Трампа
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Brandon Bell/Pool/Reuters

Почти три четверти японцев опасаются предстоящего правления президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствует опрос, проведенный японской газетой «Иомиури».

В соответствии с ним, 72% участвовавших в опросе испытывают опасения из-за политики Трампа «Америка прежде всего». Это может привести к росту изоляционистских настроений в Вашингтоне, а также ужесточению требований Соединенных Штатов к своим союзникам и партнерам. Лишь 21 % опрошенных не испытывает обеспокоенности в связи с приходом к власти Трампа.

66% участников опроса заявили, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба вряд ли построит доверительные отношения с Трампом. Противоположной точки зрения придерживаются только 23% респондентов.

В опросе, который проводился с 17 по 19 января, приняли участие 1015 человек.

11 января сообщалось, что правительство Японии направит на инаугурацию Трампа главу министерства иностранных дел Такэси Ивая.

Ранее посол США в Японии заявил, что Трамп будет проводить аукционную политику.

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