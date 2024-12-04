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В Японии заявили, что Трамп превратит политику США в аукцион eBay

Посол США в Японии Эмануэль: Трамп будет проводить аукционную политику

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Brian Snyder/Reuters

Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность будет проводить аукционную политику, в основе которой будет лежать eBay, — кто больше заплатит, тот и получит желаемое. Его слова передает газета The New York Times.

«Трамп собирается превратить Овальный кабинет в eBay... Кто больше заплатит, тот получит то, что хочет, а вы будете за это расплачиваться», — поделился дипломат.

До этого Reuters писал, что план по урегулированию украинского конфликта избранного президента США Дональда Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.

Один из планов разработал будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. По данным Reuters, помимо плана Вэнса, избранный глава Белого дома изучает предложения по урегулированию от Кита Келлога, который займет должность помощника Трампа и спецпосланника по Украине и России, а также от бывшего и.о. директора национальной разведки страны Ричарда Гренелла. Содержание проектов Вэнса и Гренелла не уточняется.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.

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