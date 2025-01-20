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В Словакии рассказали о последствиях остановки транзита российской нефти

Депутат Гашпар: план Зеленского остановить транзит нефти из РФ ударит по Европе
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Depositphotos

Намерение президента Украины Владимира Зеленского остановить транзит российской нефти окажет негативное влияние на Евросоюз (ЕС). Об этом ТАСС заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

«То, какое решение о транзите газа принял Зеленский, при том, что в украинском парламенте решается и вопрос об остановке транзита российской нефти, однозначно является шагом, который вредит ЕС и его странам-участницам», — сказал депутат.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Впоследствии цена на сырье в Европе взлетела до максимума с октября 2023 года. В МИД России заявили, что это решение негативно скажется на жизни европейцев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

10 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в стране ожидают удара по российской экономике. При этом он не уточнил, что именно имеет ввиду.

Ранее глава Евродипломатии призвала снизить потолок цен на российскую нефть.

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