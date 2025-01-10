В офисе Зеленского заявили об ожидании удара по российской экономике

Глава офиса Зеленского Ермак: на Украине ожидают удара по российской экономике

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в своем Telegram-канале, что в стране ожидают удара по российской экономике.

«Будет сильнейший удар по российской экономике. Ждем», — написал Ермак, не уточнив, что именно он имеет ввиду.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью». В рамках новых санкций было ограничено более 30 российских нефтесервисных компаний.

Среди затронутых ограничениями компаний числятся «Технологии ОФС», «Ачимгаз», «Газпром Шельфпроект», «Атлас ННБ», «ФракДжет-Волга», «Инвестгеосервис», «Нафтагаз-Бурение», «Петро Велт Технолоджис», «ТНГ-Групп», «УДС Нефть», а также другие нефтесервисные фирмы.

9 января главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах высказал мнение, что мировая рецессия и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Центрального банка (в виде дальнейшего повышения ключевой ставки) являются главными рисками для российской экономики в 2025 году. По его словам, если избранный президент США Дональд Трамп начнет торговые войны, российские экспортеры окажутся в числе пострадавших.

Ранее Британия ввела санкции против «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза».