Посол заявил, что Греция не изменила подход к России с 2022 года

Посол Маслов заявил, что Греция не изменила подход к РФ после разрыва отношений

Греция после разрыва сотрудничества и политического диалога с Россией в 2022 году так и не изменила своего подхода. Об этом заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов в интервью РИА Новости.

«Спустя почти три года изменений в подходах официальных Афин к нашей стране не произошло. По-прежнему слышим агрессивные антироссийские заявления, беспочвенные, полные русофобии обвинения в наш адрес. Ничего подобного Россия себе в отношении Греции не позволяет», — сказал Маслов, отметив, что отношения были разорваны после начала Россией военной операции на Украине.

По его словам, к настоящему моменту между сторонами остаются лишь небольшие контакты на уровне МИД, посольство для решения сугубо рабочих вопросов, а «других тем для обсуждения попросту нет».

После начала конфликта на Украине Афины также прекратили межпарламентское взаимодействие. В парламенте страны по итогам общенациональных выборов в 2023 году впервые не была сформирована группа дружбы с РФ, добавил посол.

Накануне сообщалось, что Греция планирует поставить Украине 24 зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow.

Ранее Греция возобновила закупку российского сжиженного газа.