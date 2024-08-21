Греция резко нарастила закупки у России

Греция по итогам июня закупила у России товаров на €145,8 млн. Объем импорта вырос на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные греческой статслужбы.

В первый месяц лета Греция активно закупала российские углеводороды, необработанный алюминий, а также пшеницу и манную крупу.

Между тем экспорт греческих товаров на российский рынок в июне, напротив, сократился. Стоимость поставок упала на 3,3% год к году, до €7,3 млн. В основном Греция направляла в РФ продукты питания: оливковое масло, джемы, мармелады и желе, фруктовые и ореховые пасты, консервированные овощи.

Всего по итогам первого полугодия Греция импортировала из России товаров на €668 млн, что в 1,5 раза ниже показателя за январь — июнь 2023-го. Поставки в обратном направлении за период упали на 12,9%, до €43,7 млн.

До этого россиян предупредили о скором подорожании товаров из-за рубежа.

Ранее глава РФПИ назвал главное условие удвоения товарооборота России и Китая.