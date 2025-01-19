Советник Трампа анонсировал «ключевые решения» по Ирану

В феврале администрация следующего президента США Дональда Трампа примет «ключевые решения» по Ирану, заявил в интервью CBS советник политика по нацбезопасности Майк Уолтц.

По его словам, сейчас Ирану пришлось отступить из-за действий Израиля в регионе, его система противовоздушной обороны уничтожена, а поддерживаемая Тегераном палестинская группировка ХАМАС находится в полной изоляции. Советник полагает, что движение рассчитывало на поддержку ливанской шиитской группировки «Хезболла», но просчиталось, поэтому согласилось на перемирие в Газе.

«Так что сейчас момент для принятия этих ключевых решений, и мы сделаем это в течение следующего месяца», — сказал Уолтц.

Неделю назад будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог приехал в Париж для участия в мероприятии иранской оппозиции. Он заявил, что мир должен снова оказывать на Тегеран «максимальное давление», чтобы сделать из республики более демократичную страну. Спецпосланник отметил, что есть возможность «изменить Иран к лучшему», но она не будет длиться вечно.

Ранее Трампу посоветовали «вывести из равновесия» Путина.