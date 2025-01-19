Time вернул Трампа в Овальный кабинет на новой обложке

Американский журнал Time снова поместил будущего президента США Дональда Трампа на обложку.

Ее автором является художник Тим О'Брайен. Он изобразил политика в Овальном кабинете Белого дома. Трамп скидывает с поверхности стола документы, телефон и солнечные очки, которые напоминают те, в которых нередко появлялся его предшественник Джо Байден. На обложке написано: «Он вернулся».

В декабре журнал Time тоже разместил портрет миллиардера на обложке и назвал его человеком года. Издание объяснило свой выбор тем, что «политическое возрождение Трампа не имеет аналогов в американской истории», а его непростая, но убедительная победа на выборах потрясла и изумила весь мир.

Журнал отметил, что первый президентский срок миллиардера «закончился позором», а попытки отменить итоги выборов 2020 года (когда победил действующий президент Байден) привели к штурму Капитолия и долгим судебным разбирательствам. Несмотря на это, в 2023 году Трамп выиграл «одни из самых быстрых президентских праймериз в истории» и стал кандидатом в президенты от республиканцев. Спустя год миллиардер пережил покушение и победил на выборах главы государства.

Ранее Маск ответил на список невыполненных дел с обложки Time.