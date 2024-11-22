Илон Маск ответил на список невыполненных дел с обложки американского журнала

Генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложенный ему список из десяти дел, опубликованный журналом Time. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

На этой неделе Time разместил на обложку фотографию Маска, а рядом с ним десять ячеек, в которых перечисляются достижения предпринимателя. Например, стать самым богатым человеком в мире, запустить ракету в космос, вживить чип в мозг человека и добиться возвращения республиканца Дональда Трампа на пост президента США. Из всех пунктов остались невыполненными только два: сократить государственные расходы США на $2 трлн и полететь на Марс.

Миллиардер отметил, что не давал интервью журналу и не составлял этот список. По его словам, он хочет, чтобы и на других планетах была жизнь, чтобы разум существовал как можно дольше.

В ходе президентской кампании Илон Маск был одним из самых заметных сторонников республиканцев и Дональда Трампа. В результате бизнесмен получит пост в администрации страны и станет соруководителем нового департамента повышения эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency).

Ранее Маск заявил, что «мигранты-преступники» голосуют за демократов.