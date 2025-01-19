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Пушков рассказал о причинах переноса инаугурации Трампа

Пушков: причина переноса инаугурации Трампа связана с безопасностью
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Amanda Perobelli/Reuters

Сенатор Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале написал, что настоящая причина переноса места церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа заключается в вопросах безопасности.

«Подлинная причина, вероятно, связана с соображениями безопасности Трампа, что понятно после двух попыток покушения...» — заявил он.

По его словам, появился слух, что церемония будет перенесена в Белый дом.

«Видимо, Трамп и его окружение действительно опасаются — или получили информацию, что враги президента не сложили оружие», — отметил Пушков.

До этого сообщалось, что избранный глава Белого дома Дональд Трамп прибыл в Вашингтон, где 20 января состоится церемония его инаугурации. Он приехал с супругой Меланией и младшим сыном Бэрроном.

19 января он, как ожидается, проведет демонстрацию в свою поддержку. Мероприятие должно пройти на площадке спортивной арены Capital One в центре Вашингтона. Там в том числе запланированы выступления предпринимателя Илона Маска.

Ранее сын Трампа сообщил о желании Зеленского получить приглашение на инаугурацию.

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