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Ирландский журналист пошутил над Зеленским

Ирландский журналист Боуз сравнил Зеленского с малышом
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Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X сравнил президента Украины Владимира Зеленского с малышом.

«Маленький ребенок был найден бродящим возле Белого дома», — написал он.

По его словам, «папа Джо», имея ввиду президента США Джо Байдена, лишил его карманных денег и оставил одного.

До этого Боуз в своем аккаунте в соцсети X заявил, что президент Украины Владимир Зеленский специально затягивает конфликт.

До этого Боуз раскритиковал политику стран Запада в отношении конфликта на Украине. По его словам, «левые либералы» Европы стали крупнейшими сторонниками боевых действий и милитаризма, финансируя «настоящих нацистов на Украине».

Ранее Зеленский назвал стоимость военного конфликта для Украины за 2024 год.

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