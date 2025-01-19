Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X сравнил президента Украины Владимира Зеленского с малышом.

«Маленький ребенок был найден бродящим возле Белого дома», — написал он.

По его словам, «папа Джо», имея ввиду президента США Джо Байдена, лишил его карманных денег и оставил одного.

До этого Боуз в своем аккаунте в соцсети X заявил, что президент Украины Владимир Зеленский специально затягивает конфликт.

До этого Боуз раскритиковал политику стран Запада в отношении конфликта на Украине. По его словам, «левые либералы» Европы стали крупнейшими сторонниками боевых действий и милитаризма, финансируя «настоящих нацистов на Украине».

Ранее Зеленский назвал стоимость военного конфликта для Украины за 2024 год.