Экс-глава СНБ США высказался о возможностях Украины вернуть территории

Экс-глава СНБ Грин: США не верят в способность Украины вернуть территории

Бывший старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) США Эрик Грин заявил в интервью журналу Time, что Соединенные Штаты сознательно не говорили о территориальных параметрах в вопросе поддержки Украины.

«Мы сознательно не говорили о территориальных параметрах», — заявил он.

По его словам, это не могло стать для Киева историей успеха.

«Более важной целью было, чтобы Украина выжила как суверенная, демократическая страна, свободная для интеграции с Западом», — отметил Грин.

До этого депутат Рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене, заявил, что Украина рискует лишиться государственности, если украинский президент Владимир Зеленский не примет условия избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее СМИ сообщали, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России.