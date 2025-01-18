Большинство американцев считают чрезмерными траты США на Украину и Израиль

NYT: большинство американцев думают, что США тратят много на Украину и Израиль

Значительная часть американцев считает объем военной помощи США Израилю и Украине чрезмерным. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Ipsos совместно с The New York Times (NYT).

По данным исследования, 53% опрошенных считают, что США тратят слишком много денег на военную помощь Израилю, только 13% опрошенных полагают, что помощь недостаточна, при этом 30% считают ее адекватной.

Аналогичная тенденция наблюдается в отношении военной поддержки Украины: 51% респондентов считают ее избыточной, в то время как 17% — недостаточной. 28% опрошенных оценили уровень помощи Украине как достаточный.

Опрос проводился с 2 по 10 января среди 2128 совершеннолетних граждан США. Погрешность составляет около 2,6 процентных пункта.

На днях кандидат избранного президента США на пост главы административно-бюджетного управления Рассел Воут ушел от вопроса о передаче Киеву оставшихся средств, предусмотренных конгрессом. Отмечается, что в американском бюджете остается еще $3 млрд для помощи Украине, распоряжаться которыми будет уже новая администрация Трампа.

Ранее в Пентагоне раскрыли подробности новой помощи Киеву.