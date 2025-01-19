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Санду высказалась о поставках российского газа в Приднестровье

Санду назвала поставки российского газа в Приднестровье незаконными
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Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что поставки российского газа в Приднестровье являются незаконными, так как нарушают украинские санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поставка через посредников — это незаконный с точки зрения законодательства Молдавии вариант, это метод, также нарушает режим международных санкций», — заявила она

По ее словам, «Газпром», как мажоритарный акционер компании «Молдовагаз», мог бы организовать законные поставки газа через эту компанию.

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский ранее заявил, что власти Молдавии не пропускают газ из России в Приднестровье из антигуманных политических соображений. По словам Красносельского, власти республики вынуждены готовить учебные учреждения к асинхронному дистанционному формату обучения, чтобы ученики и преподаватели не мерзли в остывших классах и аудиториях.

Ранее в США заявили, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа.

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