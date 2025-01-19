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В команде Трампа оценили решительность позиции политика по Украине

Майк Уолц: Трамп решительно настроен прекратить украинский конфликт
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Brandon Bell/Pool/Reuters

Избранный американский президент Дональд Трамп решительно настроен закончить украинский конфликт, заявил в интервью телеканалу CBS советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.

«Этот конфликт необходимо прекратить, и президент Трамп крайне ясно дал это понять, и он намерен этого добиться», — сказал политик.

12 января Уолц заявлял, что избранный президент Штатов понимает и признает, что Украина даже при поддержке союзников не сможет добиться ухода российских войск со всей своей территории, включая Крым.

По его мнению, в настоящее время это признает весь мир, поэтому пришла пора «двигаться вперед», чтобы добиться завершения конфликта Москвы и Киева.

15 января схожую точку зрения высказал кандидат в руководители Госдепа Соединенных Штатов Марко Рубио.

Ранее в Совфеде назвали президентство Байдена «трудным» для мира.

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