Годы нахождения у власти президента США Джо Байдена были трудными для международной обстановки, заявил в комментарии «Ленте.ру» глава комитета Совфед по международным делам Григорий Карасин.

Он порадовался тому, что период «информационно-политической неразберихи» заканчивается, а ему на смену приходит время «более реалистичного взгляда на вещи».

«Я надеюсь, что после инаугурации [следующего лидера США Дональда Трампа] удастся понять, что же конкретно хочет новый президент, его команда, что конкретно хотят от этой команды их союзники по Североатлантическому блоку, их партнеры по Евросоюзу», — сказал Карасин.

Он добавил, что в последнее время было много публикаций СМИ, которые, по его мнению, стремились повлиять на восприятие Трампа.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров до этого заявил, что администрация Байдена нанесла огромный ущерб отношениям России и Соединенных Штатов. По его словам, администрация Трампа во время его первого срока тоже нанесла серьезный ущерб, в том числе во многом потом что [экс-президент США Барак] Обама «оставил такое наследство» — ввел «непорядочные и неэтичные» санкции за три недели до ухода с поста.

Ранее в США назвали «прискорбную ошибку» Байдена в отношении Путина.