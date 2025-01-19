Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде назвали президентство Байдена «трудным» для мира

Сенатор Карасин счел трудными для мира годы президентства Байдена
close
Reuters

Годы нахождения у власти президента США Джо Байдена были трудными для международной обстановки, заявил в комментарии «Ленте.ру» глава комитета Совфед по международным делам Григорий Карасин.

Он порадовался тому, что период «информационно-политической неразберихи» заканчивается, а ему на смену приходит время «более реалистичного взгляда на вещи».

«Я надеюсь, что после инаугурации [следующего лидера США Дональда Трампа] удастся понять, что же конкретно хочет новый президент, его команда, что конкретно хотят от этой команды их союзники по Североатлантическому блоку, их партнеры по Евросоюзу», — сказал Карасин.

Он добавил, что в последнее время было много публикаций СМИ, которые, по его мнению, стремились повлиять на восприятие Трампа.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров до этого заявил, что администрация Байдена нанесла огромный ущерб отношениям России и Соединенных Штатов. По его словам, администрация Трампа во время его первого срока тоже нанесла серьезный ущерб, в том числе во многом потом что [экс-президент США Барак] Обама «оставил такое наследство» — ввел «непорядочные и неэтичные» санкции за три недели до ухода с поста.

Ранее в США назвали «прискорбную ошибку» Байдена в отношении Путина.

Все новости на тему:
Политическая карьера Трампа
Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами