Захарова высмеяла Зеленского за слова об инаугурации Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла в своем Telegram-канале украинского президента Владимира Зеленского за его слова о том, что он не поедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, потому что у него «дела дома».

»Зеленский заявил, что не поедет на инаугурацию Трампа, потому что у него дома дела. Трубу прорвало? <...> То, что он трижды просился в Вашингтон, а ему, как сейчас выяснилось, отказали, он забыл уточнить. Заврался», — написала Захарова.

Она напомнила, что в 2024 году президент Украины посетил 35 стран, а в январе уже съездил в Италию, Польшу и Германию. При этом «домашние дела» его не смутили, сыронизировала дипломат.

19 января сын избранного президента США Дональда Трампа Бэррон заявил, что Зеленский трижды просил пригласить его на инаугурацию и каждый раз получал отказ, а «теперь ведет себя так, будто сам решил не ехать».

Ранее Зеленского назвали главным препятствием для мира на Украине.