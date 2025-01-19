В офисе Зеленского обсуждают возможность введения санкций против Порошенко

В офисе президента Украины Владимира Зеленского обсуждают возможность введения санкций в отношении бывшего главы государства Петра Порошенко. Об этом пишет «Страна.ua».

Источник издания, близкий к офису Зеленского, заявил, что для Порошенко это может стать «хорошим пасом», так как он может заявить о политическом преследовании. Отмечается, что в окружении Зеленского такую идею поддерживают не все — на это могут обратить внимание в Европе.

«Также обсуждается идея, что, если будут вводить санкции против Порошенко, то для баланса их введут и против кого-то, кого различные активисты обвиняют в якобы «пророссийскости», — сказал источник.

До этого Порошенко заявил, что не смог покинуть страну для встречи с лидером Европейской народной партии (ЕНП) Манфредом Вебером в Европарламенте. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук объяснил, что Порошенко не выпустили из страны, поскольку он решил выехать позже заявленных им дат командировки.

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