«Пиаром и ложью пытается переложить вину на кого-то». Зеленский ответил на критику премьера Словакии

Владимир Зеленский раскритиковал премьера Словакии Роберта Фицо за ошибочную политику, которая, по его мнению, привела к текущему энергетическому кризису. Зеленский заявил, что Киев предлагал Братиславе помощь в адаптации к прекращению транзита газа, но Фицо «напыщенно отказался». Президент Украины считает, что позиция Фицо, ориентированная на Москву, стала причиной ухудшения ситуации в энергетической сфере и не соответствовала интересам Европы. Ранее премьер Словакии назвал Зеленского шантажистом и попрошайкой, который просит у Европы денег.

Конфликт между Киевом и Братиславой обострился на фоне прекращения транзита российского газа через территорию Украины, что вызвало жесткие заявления с обеих сторон. Владимир Зеленский резко отреагировал на критику со стороны премьера Словакии Роберта Фицо, который назвал его попрошайкой и шантажистом. Президент Украины обвинил Фицо в недальновидной политике и попытках переложить ответственность за энергетический кризис на Киев.

Пиар и ложь Фицо

«Хорошо, что премьер-министр Словакии Фицо все-таки уже вернулся с отдыха в роскошном отеле во Вьетнаме и находится в Братиславе. Пожалуй, для него лично это непросто — вместо того, чтобы шиковать, теперь пытаться исправить свои же ошибки», — заявил Зеленский в Twitter.

По словам украинского президента, одной из очевидных ошибок Фицо стала надежда на продолжение «теневых схем» с Москвой, которые «не будут существовать бесконечно».

Зеленский заявил, что Украина предлагала помощь Словакии в период адаптации к прекращению транзита российского газа, однако эта инициатива была отвергнута словацким руководством.

«Мы предлагали свою помощь народу Словакии на время адаптации к отсутствию транзита газа из России, но сам Фицо напыщенно отказался.

Многие в Европе предупреждали его, что нельзя просто ничего не делать и ждать. Сейчас он пытается пиаром, ложью и громкими обвинениями переложить вину с себя на кого-то другого», — написал президент Украины.

Зеленский считает, что Фицо, выбрав ориентацию на Москву, а не на собственную страну и общеевропейские интересы, с самого начала сделал ошибочную ставку, которая обернулась проигрышем.

«Надеемся, что дальнейшая диверсификация источников поставок энергоресурсов в Европу, сотрудничество с Еврокомиссией, а также реализация политики президента Трампа по увеличению поставок на континент американского газа помогут преодолеть проблемы, возникающие из-за недальновидности отдельных европейских деятелей», — добавил Зеленский.

Попрошайка и шантажист Зеленский

Конфликт между лидерами Украины и Словакии обострился на фоне прекращения транзита российского газа через Украину, что вызвало острое недовольство Фицо. Премьер Словакии ранее обвинял Киев в нанесении ущерба словацкой экономике и угрожал блокировать дальнейшую помощь Украине со стороны Евросоюза. Зеленского он публично назвал шантажистом и попрошайкой.

«Иногда он мне надоедает. Он ездит по Европе, попрошайничает, шантажирует, просит у других денег. Он должен остановиться», — заявил Фицо в конце прошлой недели на заседании парламентского комитета.

Роберт Фицо, пришедший к власти после выборов в 2024 году, известен своими пророссийскими взглядами и критикой западных санкций против России. Его правительство активно выступает за возобновление экономических связей с Москвой, несмотря на неодобрение со стороны Брюсселя. В декабре прошлого года Фицо посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения возможного восстановления газовых поставок в обход Украины.

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Газовый конфликт

Заочный конфликт между Зеленским и Фицо разгорелся давно, но обострился после встречи премьера Словакии с Путиным. По словам Фицо, его визит в Москву стал реакцией на отказ Украины продолжать транзит газа. В ходе визита лидеры России и Словакии обсуждали ситуацию с газовыми поставками, а также предложения Украины относительно компенсации потерь от прекращения транзита.

Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отказался продлевать соглашение, и с 8:00 (мск) 1 января «Газпром» остановил прокачку.

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Фицо назвал решение Зеленского «политическим капризом» и обвинил его в умышленном вреде финансовым интересам Словакии и Евросоюза. Он пригрозил прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских беженцев, которые сейчас находятся в Словакии.

Зеленский в ответ выразил обеспокоенность по поводу «открытия второго энергетического фронта» и обвинил Словакию в том, что она готова идти на поводу у России. В Братиславе назвали эти заявления «чушью».