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Бывший ростовский губернатор может стать фигурантом уголовного дела

Экс-губернатор Ростовской области Голубев может проходить по уголовному делу
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев может оказаться среди подозреваемых и причастных к махинациям. Об этом сообщает портал 161.ru со ссылкой на источник.

В настоящее время силовики изучают крупный проект Западная хорда, изначально оцениваемый в 30 млрд рублей. Он был профинансирован из федерального бюджета.

Издание отмечает, что Голубев ушел в отставку после обысков, которые были проведены у него из-за дела по Западной хорде. Как удалось выяснить силовикам, его подручный плотно работал с компанией «Т-Транс». Окунев выдавал фирме много госконтрактов, включая Западную хорду.

После обысков, якобы прошедших 2 ноября у губернатора в рабочем кабинете в здании правительства, все закончилось беседой в кабинете, были вынесены предупреждения.

Губернатор Ростовской области Голубев заявил об уходе в отставку из-за смены работы 4 ноября.

Ранее стало известно, что экс-губернатор Ростовской области Голубев станет сенатором.

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