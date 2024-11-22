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Экс-губернатор Ростовской области Голубев станет сенатором

РИА: заксобрание Ростовской области назначило экс-губернатора Голубева сенатором

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Депутаты законодательного собрания Ростовской области на внеочередном заседании назначили бывшего губернатора региона Василия Голубева сенатором от области. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом нынешний сенатор от заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова написала заявление об отставке по собственному желанию. Также 12 ноября были досрочно прекращены полномочия депутата Николая Беляева.

«Все годы на посту губернатора региона он [Голубев] активно участвовал в законотворческом процессе», — отметил председатель законодательного собрания области Александр Ищенко.

По словам Голубева, в Совете Федерации он будет ставить своей задачей сохранение лидерских позиций Ростовской области и продвижение вопросов, связанных с «развитием экономики, социальной сферы, нормальным самочувствием жителей области, сохранением суверенитета нашей страны».

Губернатор Ростовской области Голубев заявил об уходе в отставку из-за смены работы 4 ноября.

Ранее Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей.

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