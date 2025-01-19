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Стало известно, сколько Трамп собрал на свою инаугурацию

WP: Трамп собрал более $150 млн на свою инаугурацию с ноября
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Carlos Barria/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп с начала ноября 2024 года собрал более $150 млн на свою инаугурацию, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на анонимный источник из Республиканской партии.

По его словам, пожертвования инаугурационному комитету Трампа насчитывают $2 млн от компаний Microsoft, Google, Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Uber, Boeing и Lockheed Martin.

Через 90 дней после инаугурации комитет должен будет подать полный отчет в Федеральную избирательную комиссию США, тогда станет известен полный объем пожертвований.

«После победы на ноябрьских выборах инаугурационный комитет Трампа собрал более 150 миллионов долларов <...> Из 40 лиц и компаний, которые публично сообщили о пожертвованиях на инаугурацию Трампа (на 2025 год. — «Газета.Ru»), более 60% не делали пожертвований на инаугурацию Трампа в 2017 году», — говорится в публикации.

До этого американский Минфин сообщал, что госдолг США в середине января достиг отметки в $36,174 триллиона.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

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