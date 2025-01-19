Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что данным указом блокирует работающих на Россию лиц.

«Также продолжаем лишать государственных наград — звания Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине», — сказал глава государства.

Кроме того, он анонсировал введение новых санкций против РФ.

В декабре прошлого года Зеленский утвердил решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении российских предприятий и исследовательских центров, которые, по мнению Киева, занимаются разработкой и выпуском беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В указе, подписанном Зеленским, упомянуты 57 физических и 52 юридических лица. 12 ноября Зеленский ввел санкции против компаний, обеспечивающих работу авиационной инфраструктуры России.

Ранее в Белом доме признали бесполезность антироссийских санкций.