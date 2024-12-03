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Украина ввела санкции против российских компаний за производство БПЛА

Зеленский ввел санкции против компаний из России за производство БПЛА

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Leah Millis/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении российских предприятий и исследовательских центров, которые, по мнению Киева, занимаются разработкой и выпуском беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также в санкционный список попали лица, якобы связанные с данным направлением, пишет ТАСС.

В указе, подписанном Зеленским, упомянуты 57 физических и 52 юридических лица, в том числе компания «Беспилотные авиационные системы», конструкторское бюро «Стратим», предприятие «Уралдронзавод», Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР), компания «Аэромакс», научно-образовательный центр «Мореагробиотех». Также под украинские санкции попала компания «Аспан Арба», которая, согласно тексту документа, зарегистрирована в Казахстане.

В списке физических лиц значатся гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук, руководитель Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин, директор научно-образовательного центра Алексей Чуклин, директор компании «Беспилотные авиационные системы» Алексей Варятченко и другие.

12 ноября Зеленский ввел санкции против компаний, обеспечивающих работу авиационной инфраструктуры России. Под ограничения со стороны украинских властей попали «Шереметьево хэндлинг», «Шереметьево ВИП», «Газпромнефть-аэро Шереметьево», «Топливо-заправочный комплекс Шереметьево», «Домодедово эрпорт хэндлинг», «Аэрофлот техникс», «Новапорт трейдинг», «Аэропорты Дальнего Востока», топливо-заправочные комплексы «Омск» и «Архангельск» — всего 63 юридических лица. Срок действия ограничений обозначен в 10 лет.

Ранее в Белом доме признали бесполезность антироссийских санкций.

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