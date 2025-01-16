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В МИД прокомментировали данные о следе России в повреждении кабелей в Балтийском море

Захарова прокомментировала заявления о следе РФ в повреждении кабелей на Балтике
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Информация о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нужна для того, чтобы препятствовать экспорту нефти и ограничить судоходство в акватории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Реальная цель этого всего — любыми средствами ограничить экспорт российской нефти, заодно попытаться создать предпосылки для введения произвольных ограничений международного судоходства в Балтийском море в свете пресловутых спекуляций о его превращении во «внутреннее море НАТО», — заявила она.

По словам Захаровой, интересы потребителей электроэнергии не волнуют западные страны, поскольку они заинтересованы лишь в подрыве глобальной энергетической безопасности. Дипломат добавила, что НАТО воспользовалось ситуацией для наращивания военного потенциала в Балтийском море.

НАТО запускает миссию по патрулированию в Балтийском море для обеспечения безопасности инфраструктуры. Это вызвано недавними повреждениями подводных кабелей. Главы государств региона намерены «пресекать любые попытки саботажа» на Балтике, а также принимать меры против «любых подозрительных судов, которые обходят санкции и угрожают безопасности». Зачем НАТО усиливает свое присутствие на Балтике на самом деле — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Германии указали на планы НАТО взять под контроль Балтийское море.

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