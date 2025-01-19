Геополитик заявил о планах НАТО начать третью мировую войну

Североатлантический альянс (НАТО) намерен установить полный контроль над судоходством в Балтийском море, тем самым начав третью мировую войну. Об этом «Деловому Петербургу» заявил член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) Константин Соколов.

Специалист добавил, что речь о мире на Украине на данный момент не идет, несмотря на заявления избранного президента США Дональда Трампа.

«Нынешние предложения Трампа достичь мира на Украине — блеф. На самом деле это сейчас невозможно. Если Америка пойдет его путем (путем Трампа), она останется даже без ближайших союзников», — сказал Соколов.

18 января телерадиокомпания ERR сообщала, что военные корабли НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря в рамках миссии «Балтийский часовой» (Baltic Sentry) для повышения осведомленности альянса в регионе.

В свою очередь депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что усиление военного присутствия НАТО в Балтийском море, якобы спровоцированное повреждением подводных кабелей, — это не более чем элемент информационной войны.

Ранее премьер Польши раскрыл планы НАТО по контролю за всеми судами в нейтральных водах Балтики.