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Премьер Польши раскрыл планы НАТО по контролю за всеми судами в нейтральных водах Балтики

Туск: НАТО хочет контролировать все суда в нейтральных водах Балтики
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Global Look Press/Keystone Press Agency

Страны НАТО хотят контролировать передвижения всех судов в нейтральных водах Балтики. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет РИА Новости.

«Все участники встречи и генеральный секретарь НАТО согласились, что нужна защита не только в территориальных водах, а также надо будет контролировать суда вне территориальных вод, так сказать посреди Балтики», — сказал он после окончания саммита стран Североатлантического альянса Балтийского региона.

До этого Туск заявил, что генсек НАТО Марк Рютте выразил готовность в ближайшее время изучить инициативу польских властей о создании военных патрулей в акватории Балтийского моря Navy Policing для защиты объектов инфраструктуры.

НАТО запускает миссию по патрулированию в Балтийском море для обеспечения безопасности инфраструктуры. Это вызвано недавними повреждениями подводных кабелей. Главы государств региона намерены «пресекать любые попытки саботажа» на Балтике, а также принимать меры против «любых подозрительных судов, которые обходят санкции и угрожают безопасности». Зачем НАТО усиливает свое присутствие на Балтике на самом деле — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Эстонии сообщили, что НАТО планирует увеличить присутствие в Балтийском море.

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