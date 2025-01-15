В Госдуме объяснили, почему НАТО усиливает присутствие на Балтике

Усиление военного присутствия НАТО в Балтийском море, якобы спровоцированное повреждением подводных кабелей, — это не более чем элемент информационной войны. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Он отметил, что обрывы коммуникаций происходят часто и не всегда преследуют военно-политические цели.

«Вот когда взорвали «Северный поток — 2», это была серьезная комбинация. А сейчас стоит цель поднять шумиху, поскандалить», — считает парламентарий.

Он добавил, что сегодня любое происшествие, особенно на Западе, начинают подгонять под политическую ситуацию.

Накануне стало известно, что НАТО запускает миссию по патрулированию в Балтийском море для обеспечения безопасности инфраструктуры. Это вызвано недавним повреждением подводного кабеля Est Link 2, соединяющего Финляндию и Эстонию.

Главы государств региона намерены «пресекать любые попытки саботажа» на Балтике, а также принимать меры против «любых подозрительных судов, которые обходят санкции и угрожают безопасности». Зачем Североатлантический альянс усиливает свое присутствие на Балтике на самом деле — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее премьер Польши раскрыл планы НАТО по контролю за всеми судами в нейтральных водах Балтики.