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В МИД РФ отреагировали на зверства ВСУ в Курской области

Захарова назвала зверства ВСУ подтверждением неонацистской сути киевского режима
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Владимир Песня/РИА Новости

Расправа украинских военных над мирными жителями Курской области подтверждает «неонацистское нутро» властей Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

По ее словам, появившиеся в средствах массовой информации «душераздирающие кадры» трудно комментировать, поскольку это не поддается никакому логическому объяснению и пониманию.

«Эти зверства являются еще одной вопиющей констатацией террористического и неонацистского нутра киевского режима, который в очередной раз в своем злобном военном и политическом бессилии на фоне поражений на фронте устроил людоедскую расправу над мирными жителями», — заявила Захарова.

Она отметила, что это именно то, что Запад ждет от киевских нацистов, которых покрывает и поощряет.

Дипломат усомнилась, что в этот раз Россия дождется «какой-либо внятной реакции» на зверства украинских военных от ОБСЕ, ООН и ее профильных подразделений.

19 января российский боец группировки Вооруженных сил РФ «Север» рассказал, что в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области в подвалах домов были обнаружены тела замученных украинскими солдатами мирных жителей.

До этого жительница одного из сел Суджанского района рассказала, как западные наемники, которые зашли в Курскую область за передовыми группами Вооруженных сил Украины (ВСУ), расстреливали мирное население.

Ранее жители Суджи рассказали о жизни во время оккупации ВСУ.

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