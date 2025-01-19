Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии предупредили о последствиях для демократии возвращения Трампа в Белый дом

Посол Михаэлис: основы демократии в США будут подорваны при президентстве Трампа
close
Carlos Barria/Reuters

Посол Германии в Вашингтоне Андреас Михаэлис считает, что при президентстве в США Дональда Трампа американские правоохранительные органы и средства массовой информации лишатся независимости, а крупные технологические компании смогут участвовать в управлении государством. Его слова приводит Reuters, ссылаясь на документ, попавший в распоряжение агентства Reuters.

В документе отмечается, что планы избранного главы Белого дома на второй срок приведут к «пересмотру конституционного строя». Михаэлис утверждает, что ожидается максимальная концентрация власти в руках президента в ущерб конгрессу и федеральным штатам».

«Основные демократические принципы и система сдержек и противовесов будут существенно подорваны», — указал он.

Посол добавил, что законодательная власть, правоохранительные органы и СМИ будут лишены независимости. Эти институты, по его мнению, будут использоваться в качестве инструмента политики.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на инаугурации Трампа не будет представителей России.

Ранее Песков заявил объяснил об отсутствии конкретики по переговорам Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами