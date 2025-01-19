В Германии предупредили о последствиях для демократии возвращения Трампа в Белый дом

Посол Михаэлис: основы демократии в США будут подорваны при президентстве Трампа

Посол Германии в Вашингтоне Андреас Михаэлис считает, что при президентстве в США Дональда Трампа американские правоохранительные органы и средства массовой информации лишатся независимости, а крупные технологические компании смогут участвовать в управлении государством. Его слова приводит Reuters, ссылаясь на документ, попавший в распоряжение агентства Reuters.

В документе отмечается, что планы избранного главы Белого дома на второй срок приведут к «пересмотру конституционного строя». Михаэлис утверждает, что ожидается максимальная концентрация власти в руках президента в ущерб конгрессу и федеральным штатам».

«Основные демократические принципы и система сдержек и противовесов будут существенно подорваны», — указал он.

Посол добавил, что законодательная власть, правоохранительные органы и СМИ будут лишены независимости. Эти институты, по его мнению, будут использоваться в качестве инструмента политики.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на инаугурации Трампа не будет представителей России.

Ранее Песков заявил объяснил об отсутствии конкретики по переговорам Путина и Трампа.