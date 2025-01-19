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На Западе сделали предупреждение Украине после визита Стармера в Киев

Журналист Боуз увидел плохой знак для Киева в визите премьера Британии Стармера
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Frank Augstein/AP

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X отреагировал на визит премьера Британии Кира Стармера в Киев.

«Ярче всего свеча горит перед тем, как погаснуть», — написал Боуз.

17 января Стармер заявил, что европейские страны должны нарастить поставки снаряжения и оборудования для украинской армии на фоне прихода Дональда Трампа к власти в Соединенных Штатах. Стармер отметил важность усиления военной помощи Украине всеми странами Европы. По его словам, это позволит президенту Украины Владимиру Зеленскому вести переговоры с Россией с самых сильных позиций.

16 января Стармер в первый раз, будучи на своем посту, приехал в Киев, чтобы подписать соглашение о «столетнем партнерстве». Он заявил, что мир в стране должен быть достигнут с помощью силы. Премьер Британии также утверждал, что попытки «оторвать Украину» от ее ближайших партнеров стали колоссальным стратегическим провалом для России.

Ранее в США предупредили, к чему приведут попытки шантажировать Россию.

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