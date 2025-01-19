Старые соратники Трампа дали совет новым

Старые соратники избранного президента США Дональда Трампа призвали членов его новой администрации найти себе юристов на случай возможного судебного преследования в будущем. Об этом говорится в материале NBC.

Двое бывших соратников Трампа сейчас отбывают тюремные сроки за отказ участвовать в расследованиях конгресса относительно его деятельности. Пять чиновников посоветовали своим преемникам приобрести дорогостоящую юридическую страховку, чтобы быть готовым к любым последствиям работы.

«Это вещь, которую я говорю каждому клиенту, рассматривающему возможность политического назначения в новой администрации, будь то республиканец или демократ: вы можете быть втянуты в расследование и должны усердно подумать о том, готовы ли вы пойти на этот риск», — рассказал руководитель отдела практики расследований конгресса в юридической фирме Covington & Burling Роберт Келнер.

До этого Дональд Трамп прибыл в Вашингтон, где состоится церемония его инаугурации.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее модные дома стали отказываться шить наряды для Мелании Трамп.