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Песков сообщил о рабочем графике Путина на следующей неделе

Песков: Путин на следующей неделе планирует международные контакты
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Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

У президента России Владимира Путина на следующей неделе запланированы международные контакты. Об этом сообщил его пресс-секретарь в программе »Москва. Кремль. Путин», фрагмент из которой опубликовал журналист Павел Зарубин.

По его словам, глава государства на следующей неделе проведет заседание попечительского совета МГУ.

Также на следующей неделе при участии президента пройдет совещание с членами правительства, посвященное экономическим вопросам. Еще в графике есть заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с 20-й годовщиной с момента подписания договора о границе между двумя странами. По словам казахстанского лидера, данный договор был составлен с учетом общепризнанных норм международного права и закрепил создание самой протяженной в мире сухопутной границы. Как отметил Токаев, документ стал олицетворением нерушимой дружбы и добрососедских отношений Москвы и Астаны.

Ранее в Петербурге нашли информацию о старшем брате Владимира Путина.

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