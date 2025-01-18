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Токаев поздравил Путина с годовщиной подписания договора о границе

Токаев поздравил Путина с 20-летием договора о границе между РФ и Казахстаном
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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с 20-й годовщиной с момента подписания договора о границе между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба главы республики в Telegram-канале.

«Касым-Жомарт Токаев направил поздравление <...> Владимиру Путину по случаю 20-летия договора о казахстанско-российской государственной границе, подписанного <...> 18 января 2005 года», — говорится в заявлении.

По словам казахстанского лидера, данный договор был составлен с учетом общепризнанных норм международного права и закрепил создание самой протяженной в мире сухопутной границы. Как отметил Токаев, документ стал олицетворением нерушимой дружбы и добрососедских отношений Москвы и Астаны.

В письме он выразил уверенность, что в будущем РФ и Казахстан продолжат развивать и укреплять многогранное сотрудничество друг с другом.

3 января Токаев дал большое интервью газете «Ана тiлi», в ходе которого рассказал подробности об официальном визите Путина в Астану в ноябре 2024 года. Казахстанский лидер подчеркнул, что они с российским коллегой успели обсудить ряд важнейших вопросов, в том числе касающихся торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в энергетической сфере.

Глава республики добавил, что находится на постоянной связи с президентом РФ. Также он назвал показательным тот факт, что в прошлом году Путин посетил его страну 33 раза.

Ранее в Казахстане заявили, что РФ непобедима в военном отношении.

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