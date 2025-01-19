ХАМАС передал посредникам список израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС передало посредникам список заложников, которые должны быть освобождены 19 января в рамках сделки с Израилем. Об этом сообщает радио Kan со ссылкой на израильский источник.

По словам представителя ХАМАС, список уже передан, и Израиль «получит его в ближайшее время».

19 января премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху поручил армии (ЦАХАЛ) не прекращать огонь в секторе Газа до тех пор, пока ХАМАС не предоставит список освобождаемых заложников. Армия обороны Израиля начала наносить атаки по позициям боевиков в секторе Газа из-за отсутствия списка заложников. По данным ЦАХАЛ, израильские истребители обстреливают цели в центре и на севере сектора Газа.

До этого портал Ynet писал со ссылкой на представителя ХАМАС, что палестинское движение по техническим причинам задержало передачу Израилю списка заложников, которых планируется освободить. Собеседник издания пояснил, что связь между оперативными подразделениями группировки осуществляется «физически с помощью курьеров», что приводит к задержкам при составлении списка с местонахождением заложников.

Ранее ХАМАС предъявил Израилю новое обвинение.