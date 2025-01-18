Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху рассказал о возможности возобновления боевых действий в Газе

Нетаньяху: Израиль при необходимости возобновит боевые действия в Газе
close
ABIR SULTAN/Reuters

Иерусалим в  случае необходимости готов будет возобновить боевые действия в  секторе Газа «новыми способами и  со всей мощью», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает ТАСС.

Нетаньяху настоял на данном требовании во время переговоров о соглашении о прекращении огня в Газе. Премьер добавил, что пользуется поддержкой США по этому вопросу.

По его словам, если Израилю придется вернуться к боевым действиям, то это будет сделано с применением новых способов и огромной мощью.

Накануне Нетаньяху заявил, что Израиль возобновит полномасштабные боевые действия в секторе Газа при поддержке США, если палестинское движение ХАМАС не примет израильские требования в сфере безопасности.

До этого сообщалось, что Израиль обвинил ХАМАС в отказе от согласованных пунктов сделки по сектору Газа. В офисе Нетаньяху заявили, что палестинское движение якобы пытается добиться уступок, но не пояснили, о чем именно идет речь. В Белом доме в свою очередь отмечали, что если руководство ХАМАС откажется отпускать заложников, то возможна новая эскалация.

Ранее ХАМАС предъявил Израилю новое обвинение.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами