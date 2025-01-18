Нетаньяху рассказал о возможности возобновления боевых действий в Газе

Иерусалим в случае необходимости готов будет возобновить боевые действия в секторе Газа «новыми способами и со всей мощью», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает ТАСС.

Нетаньяху настоял на данном требовании во время переговоров о соглашении о прекращении огня в Газе. Премьер добавил, что пользуется поддержкой США по этому вопросу.

По его словам, если Израилю придется вернуться к боевым действиям, то это будет сделано с применением новых способов и огромной мощью.

Накануне Нетаньяху заявил, что Израиль возобновит полномасштабные боевые действия в секторе Газа при поддержке США, если палестинское движение ХАМАС не примет израильские требования в сфере безопасности.

До этого сообщалось, что Израиль обвинил ХАМАС в отказе от согласованных пунктов сделки по сектору Газа. В офисе Нетаньяху заявили, что палестинское движение якобы пытается добиться уступок, но не пояснили, о чем именно идет речь. В Белом доме в свою очередь отмечали, что если руководство ХАМАС откажется отпускать заложников, то возможна новая эскалация.

Ранее ХАМАС предъявил Израилю новое обвинение.