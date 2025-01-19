Сирия запретила ввоз товаров из России и еще двух стран

Сирия запретила импорт товаров из Российской Федерации, Ирана и Израиля. Об этом сообщили в Минфине страны и Главном управлении сухопутных и морских портов и аэропортах, заявление приводит издание Al Araby.

Сирийские власти отмечают, что ввозимые в страну товары из этих стран будут конфисковываться. Стоит заметить, что запрет на ввоз продукции из Израиля действует на территории Сирии уже много лет.

Кроме того, в Сирию будет запрещен въезд гражданам Ирана и Израиля, на россиян запрет не распространяется.

«Министерство финансов объявило о запрете импорта товаров, которые происходят из Ирана, Израиля и Российской Федерации, а также о полномочиях контрольно-пропускных пунктов и портов в стране, запрещающих въезд израильтян и иранцев», — говорится в публикации.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Сирию планировали расколоть на три части, но эти планы удалось сорвать.

Ранее в Турции заявили, что Сирия не должна превратиться в рассадник терроризма.