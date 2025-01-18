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Дипломат заявил, что РФ положительно оценивает неформальные контакты со странами ЕС по СВПД

Ульянов: РФ положительно оценивает неформальные контакты с ЕС по СВПД
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия положительно оценивает возобновление неформальных контактов с Францией, ФРГ и Великобританией по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом сообщает РИА Новости.

«Неясно, какова будет позиция США, признают ли они, что выход из СВПД и навязывание кампании «максимального давления» привели к результатам, прямо противоположным тем, на которые рассчитывали США. Посмотрим, готов ли Белый дом искать политическое решение и разумный баланс интересов, без чего невозможно было бы ожидать положительного результата», — поделился Ульянов.

До этого посол Ирана в Москве Казем Джалали говорил, что отношения между Ираном и Россией останутся прежними, если Тегеран заключит «ядерную сделку» с европейскими странами.

Накануне заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран согласен на проведение переговоров с Европой по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Ранее ЕС расширил санкции против Ирана.

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