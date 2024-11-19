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Посол Ирана рассказал, как изменятся отношения с Россией при заключении СВПД

Посол ИРИ: Отношения Ирана и России не изменятся, если Тегеран возобновит СВПД

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Shutterstock

Отношения между Ираном и Россией останутся прежними в случае заключения Тегераном «ядерной сделки» с европейскими странами. Об этом РИА Новости заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Мы работаем вместе, никакой иностранный фактор не повлияет на наращивание сотрудничества и отношений между нашими государствами», — сказал Джалали, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран согласен на проведение переговоров с Европой по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), однако не поддастся давлению со стороны западных государств против своих интересов, заявил ранее.

До этого стало известно, что Иран прорабатывает с Россией дату визита президента Масуда Пезешкиана в Москву для подписания соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между государствами.

Ранее ЕС расширил санкции против Ирана.

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