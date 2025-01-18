Сенатор Пушков: Украина создает Европе проблемы, не предлагая ничего взамен

Украина создает для Европы большие проблемы, но не предлагает своим союзникам ничего взамен. Об этом в своем Telegram-канале рассказал сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков.

По его словам, Украина является «вредоносным государством» для Европы. Пушков считает, что население других стран страдает от продолжающейся поддержки Киева.

Сенатор утверждает, что Украина продолжает существовать только благодаря «сговору правящих в Европе либеральных элит».

До этого Пушков заявил, что правящая коалиция в Германии окончательно распалась на фоне разногласий между главой МИД ФРГ Анналеной Бербок и канцлером Олафом Шольцем по вопросу выделения нового пакета помощи Украине.

17 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Европу увеличить военную поддержку Украины, чтобы обеспечить ей сильную позицию во время переговоров. Политик подчеркнул, что именно сейчас европейские страны должны показать свою ответственность перед Украиной и продемонстрировать единство.

Ранее Шольц посчитал, что Украине не выделят новый пакет помощи до выборов в бундестаг.