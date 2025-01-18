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В Совфеде заявили об окончательном распаде коалиции в Германии из-за Украины

Пушков: коалиция в Германии окончательно распалась из-за Украины
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Fabrizio Bensch/Reuters

Правящая коалиция в Германии окончательно распалась на фоне разногласий между главой МИД ФРГ Анналеной Бербок и канцлером Олафом Шольцем по вопросу выделения нового пакета помощи Украине. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Избиратели СДПГ недовольны выбрасыванием все новых средств в бездонную украинскую бочку, и Шольц вынужден это учитывать накануне выборов. Бербок же одержима идеей «нанести поражение России» и ничего слышать не хочет. Таким образом, правящая коалиция распалась совсем», — написал сенатор.

10 января журнал Der Spiegel сообщил, что Шольц отказался поддержать дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму €3 млрд, подготовленный к рассмотрению в бюджетном комитете. По данным издания, Бербок и глава минобороны ФРГ Борис Писториус настаивали на одобрении решения до выборов в бундестаг 23 февраля.

17 января Бербок вновь раскритиковала Шольца за блокировку €3 млрд для помощи Украине. Глава МИД Германии заявила, что ее «очень задевает» позиция немецкого канцлера.

Ранее Шольц посчитал, что Украине не выделят новый пакет помощи до выборов в бундестаг.

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